Пострадавшего в ДТП водителя вызволили из автомобиля в Луховицах

Работники 229-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» устранили последствия ДТП на 125-м километре трассы М-5 «Урал» в Луховицах. Спасатели деблокировали из автомобиля водителя, пострадавшего в результате столкновения трех транспортных средств.
Начальник части Валерий Осипов сообщил, что вечером в Систему-112 поступил вызов о столкновении трех грузовиков — фуры Volvo, КамАЗа и «Газели». Водитель КамАЗа оказался зажат в кабине. Спасатели деблокировали 58-летнего мужчину с помощью специнструментов и передали его медикам. С травмами средней тяжести его доставили в Луховицкую больницу, остальные участники ДТП от госпитализации отказались.
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