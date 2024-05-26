Последние звонки прозвучали для 2,5 тысячи выпускников Чехова

В городском округе Чехов прозвенели последние звонки для юбилейного 50-го выпуска школы № 8. В этом году свой последний школьный день отметили 2,5 тысячи выпускников.

Особое внимание в этом году было уделено выпускникам 8-й школы, которые стали юбилейным 50-м выпуском. Классный руководитель Светлана Смотрикова в четвертый раз проводила своих учеников во взрослую жизнь.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил выпускников на торжественной линейке, которая состоялась в день его рождения. Он подчеркнул важность предстоящих экзаменов для ребят и пожелал им успехов на этом ответственном рубеже.

В этом выпуске почти 2400 чеховских школьников заканчивают 11-й класс, а 1790 девятиклассников сдают основной государственный экзамен. Самыми популярными предметами по выбору для одиннадцатиклассников стали обществознание и информатика.

Родители поздравили своих повзрослевших детей песнями, а первоклашки произнесли трогательные напутственные слова. Выпускники подарили цветы всем учителям.