Портреты солдат на Аллее Славы обновили в селе Пышлицы в Шатуре

Служба дорожного хозяйства и благоустройства муниципалитета заменила часть портретов, установленных на Аллее Славы. Родственникам участников Великой Отечественной войны напомнили, как можно обновить мемориальные доски.

На Аллее Славы в селе Пышлицы установлены 170 памятных досок, на которых рассказывается о земляках, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, а также есть их фотографии. Из-за неблагоприятной погоды со временем портреты фронтовиков потеряли четкость и цвет.

Руководитель Дмитровского территориального управления Виктор Макаров обратился к жителям Пышлиц, напомнив им, что если фотография и информация об их родственнике, участвовавшим в войне, выцвела, то возможно ее заменить. Для этого нужно обратиться в Пышлицкий дом культуры и сообщить данные об участнике ВОВ.

Аллея Славы была заложена в Пышлицах к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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