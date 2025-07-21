Портал «Добродел» помог оформить почти 300 тысяч записей к врачу в Подмосковье

Жители Подмосковья могут записаться на прием к врачу через мобильное приложение «Добродел». Этой возможностью уже воспользовались почти 300 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, для оформления записи нужно авторизоваться через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Запись к врачу», выбрать нужного специалисты, дату и время.

При необходимости можно записаться другого человека, выбрав функцию «Другой полис».

Кроме того, через «Добродел» можно получить справки, выписки из истории болезни и другие документы. Для этого нужно перейти в «Медицинские документы» — «Новая заявка на документ».

Пациенты уже воспользовались медкартой через приложение более 4,3 миллиона раз и более 717 тысяч раз вызвали врача на дом.

Скачать"Добродел» можно по ссылке.