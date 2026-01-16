Порядка 6 тысяч дворников вышло на улицы Подмосковья для уборки снега

Температура в Подмосковье опустилась до -17 градусов, а глубина снежного покрова местами достигла 47 сантиметров. Для обеспечения комофрта и безопасности жителей на расчистку улиц вышли около шести тысяч дворников.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, в первую очередь коммунальных службы расчищают входные группы домов, лестница и подъезды к мусорным бакам.

С 80 декабря по 8 января все поступившие в ЦУР жалобы сразу направляли инспекторам. В среднем порядка 80% всех жалоб закрывали в течение суток. После прихода в регион циклона «Фрэнсис» 9 января коммунальщики перешли на усиленный режим.

«В первую очередь было необходимо максимально расчистить дороги, чтобы люди не выезжали на заснеженные трассы, не рисковали. А далее мы ввели дополнительные ресурсы — до 7,5 тысячи единиц техники, 3,7 тысячи ручных роторов, более 28 тысяч дворников и трех тысяч дорожных рабочих», — ранее отмечал вице-губернатор Владислав Мурашов.

По состоянию на 16:00 16 января на уборку вышли 2,5 тысячи спецмашин и шесть тысяч дворников.