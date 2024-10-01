Еще 500 фасадов жилых домов восстановили в Подмосковье с июля

Коммунальные службы Подмосковья обновили около 500 фасадов многоквартирных домов с июля по сентябрь. Работы проводили под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Как рассказали в ведомстве, коммунальщики восстановили окрасочный слой стен, облицовку цоколя, провели косметические работы, заменили грунтование фасадных поверхностей.

«Рабочие устранили не только косметические, но и функциональные дефекты цоколя и отмостки, была проведена замена облицовочных материалов, а также грунтование фасадных поверхностей», — добавили в министерстве.

Все работы провели по заявкам жителей. Обращаться по вопросам ремонта можно в управляющие компании и территориальные отделы министерства.

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