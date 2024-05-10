Порядка 350 рабочих привлекли к строительству дороги в Одинцове | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:50 Порядка 350 рабочих привлекли к строительству дороги в Одинцове Никита Сморкалов

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Продолжается строительство обхода деревни Малые Вяземы. Основные элементы проекта включают в себя тоннель, мост через реку Вяземку и три путепровода, пересекающих улицу Ямская, Можайское шоссе и железную дорогу Смоленского направления.

Этот проект также включает в себя значительные изменения в инфраструктуре, в том числе системы связи, газопроводы и линии электропередачи. В настоящее время завершены работы по двум из шести участков газопровода, а также готовы два из четырех километров ливневой канализации.

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Дорога приближается к Петровскому шоссе, одному из самых проблемных участков, где автомобили часто стоят у шлагбаума из-за проходящих поездов. В настоящее время идет укладка асфальтобетонного покрытия.

Ближайшей задачей для строителей является монтаж пролетного строения путепровода через железную дорогу. Работы также продолжаются над остальными элементами проекта. Всего в работе задействовано 350 человек и 100 единиц техники.

Никита Сморкалов

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