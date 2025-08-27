Популярные блогеры и журналисты посетили агропредприятия Подмосковья

Всероссийская премия «ШУМ» провела блог-тур, к которому присоединились молодые журналисты, блогеры, медиапедагоги, авторы и представители студенческих и региональных средств массовой информации. Центральной темой поездки стало раскрытие возможностей аграрной отрасли России и демонстрация преимуществ фермерства и эко-туризма в Подмосковье.

Такой формат позволил участникам тура увидеть успехи сельского хозяйства под новым углом и ознакомиться с новейшими технологиями, обеспечивающими эффективность производства.

Одним из главных пунктов программы стало посещение Центра геномной селекционной лаборатории «Мираторга». Участники экскурсии смогли увидеть, как специалисты компании применяют высокотехнологичные методы для улучшения здоровья животных и повышения их продуктивности.

Специалисты компании проводят масштабные исследования ДНК, многочисленные анализы и прочие процедуры. Центр входит в десятку лучших мировых генетических ветеринарных лабораторий по производительности.

Следующей остановкой стал молочный комбинат «Чеховский» компании Health & Nutrition, где гости ознакомились с полностью автоматизированным процессом производства. Гостям предложили приготовить йогурты под марками «Простоквашино», «Даниссимо» и «Растишка».

Участникам экскурсионной группы продемонстрировали глубокое внедрение автоматизации в процесс производства. Они также убедились в строгом контроле качества продукции

Не меньший интерес у журналистов и блогеров вызвал агрокомплекс «Хутор Спасский», который специализируется на овцеводстве. Там содержат около тысячи животных. Ферма привлекает все больше туристических групп, а уже следующим летом комплекс откроет двери для самостоятельных путешественников.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в поездке приняли участие 20 человек. Их совокупная аудитория в социальных сетях превышает 10 миллионов человек, что позволяет рассчитывать на широкий охват и заинтересовать сферой сельского хозяйства миллионы людей.