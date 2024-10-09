Полуфинал творческого конкурса для молодежи прошел в Мытищах

Второй отборочный этап муниципального конкурса талантливой молодежи «Зажги» прошел в Мытищах. Участники представили творческие номера и поборолись за право выхода в финал.

Конкурс прошел в молодежном центре «Импульс». На него подали 68 заявок. В полуфинал прошли всего 15 конкурсантов.

На сцене они показали творческие номера. Их оценивало жюри, в которое вошли директор молодежного центра «Импульс» Сергей Мельников, резидент, амбассадор, наставник команды амбассадоров арт-кластера «Таврида» Алина Тетиевская, преподаватель школы танцев «Жара» Полина Куликова, а также участница международного вокального ТВ-проекта «Ты-супер» восьмого сезона на канале НТВ Евгения Куранина.

После выступлений жюри отобрали 13 участников. Они встретятся в финале 11 октября.

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