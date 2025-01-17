Полицейские в Воскресенске напомнили школьникам правила безопасности зимой

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Воскресенск провели профилактическую беседу с учащимися местных школ, посвященную вопросам безопасности в зимний период. Основное внимание было уделено предупреждению несчастных случаев на тонком льду.

Полицейские рассказали школьникам об опасностях, которые может представлять лед на водоемах. Они объяснили, что даже при внешней прочности ледяное покрытие может быть недостаточно крепким, особенно вблизи берегов, под мостами, в местах впадения ручьев и сточных вод, а также рядом с растительностью. Особое внимание было уделено правильным действиям в случае, если кто-то провалился под лед: не подбегать к краю полыньи, не пытаться самостоятельно спасать пострадавшего, а сразу сообщить взрослым и вызвать спасателей.

Кроме того, инспекторы напомнили школьникам о важности соблюдения законов и правил поведения, которые помогают сохранить жизнь и здоровье. Ребятам напомнили об административной и уголовной ответственности за противоправные действия и призвали быть ответственными гражданами.

В завершение беседы сотрудники полиции подчеркнули, что соблюдение правил безопасности — это залог спокойной зимы для каждого.