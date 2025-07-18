Полицейские Павловского Посада стали участниками донорской акции

Полицейские регулярно принимают участие в добровольном донорстве. Кровь и ее компоненты требуются большому количеству людей, которые получили тяжелые травмы и нуждаются в срочном переливании.

Участие в акции приняли как опытные доноры, так и те, кто впервые присоединился к этой инициативе. Полицейские напоминают, что проведение таких мероприятий поможет спасти не одну человеческую жизнь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.