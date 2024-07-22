Полицейские напомнили жителям Воскресенска о способах защиты от мошенников

Сотрудники МВД провели профилактические беседы с жителями Воскресенска. Они рассказали им о том, какие способы мошенничества сейчас существуют и как защитить себя.

Какие схемы дистанционного обмана сегодня используют мошенники, горожанам рассказал старший юрисконсульт правовой группы управления МВД. Также он поделился информацией о том, как не стать жертвой злоумышленников и ка важно быть осторожными при общении с незнакомыми людьми.

Жителям напомнили, что сотрудники банков и ведомственных структур не звонят, чтобы сообщить о незаконном оформлении кредитов, а также не убеждают перевести деньги на «безопасные» счета. Кроме того, они не имеют права требовать сообщить персональные данные по телефону.

Каждый участник встречи получил памятку с рекомендациями.

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