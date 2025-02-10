Политолог Александр Дугин провел патриотическую лекцию в Одинцове
Философ и политолог Александр Дугин провел встречу с депутатами, общественниками и представителями образовательной сферы в Одинцове. Мероприятие организовал Владимир Кленин из центра Патриотического Воспитания «Память Отечества».
Главными темами стали подвиги солдат Великой Отечественной войны, патриотическое воспитании молодежи и важность традиционных ценностей.
Кленин рассказал о проекте «Уроки мужества», в рамках которого уже провели лекции о патриотизме в 28 школах Подмосковья, а также о работе военкоров и жизни Дарьи Дугиной, погибшей в результате атаки в 2022 году.
Александр Дугин, общаясь с аудиторией в формате «вопрос-ответ», подчеркнул значимость традиционного воспитания и семейных ценностей, а также необходимость единства народа. Он отметил, что важно помнить героическое прошлое для формирования осознанных граждан, которые ценят мир.
Стоит отметить, что в конце встречи участники поблагодарили Дугина за полезный диалог, направленный на сохранение исторической памяти.