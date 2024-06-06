Поликлинику для взрослых и детей построят в Люберцах к 2025 году

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство поликлиники в поселке Октябрьском в Люберцах. Она будет рассчитана на 500 посещений в смену.

Как сообщили в ведомстве, поликлинику строят по нацпроекту «Здравоохранение». Площадь пятиэтажного здания превысит 11 тысяч квадратных метров. Его начали возводить в феврале, и планируют завершить работы осенью 2025 года. Сейчас на объекте устраивают несущие монолитные железобетонные конструкции надземной части.

В поликлинике будут оказывать помощь как взрослым, так и детям. В учреждении будут работать отделения гастроэнтерологии, кардиологии, колопроктологии, неврологии и другие.

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