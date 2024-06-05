Поликлинику в поселке Свердловском в Лосино-Петровском построят до конца года

В поселке Свердловском городского округа Лосино-Петровский продолжается строительство поликлиники на 320 посещений в смену. Депутаты Госдумы Алла Полякова, Александр Толмачев и первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин проверили ход работ.

Вместе с главой округа Сергеем Джеглавом они осмотрели строящееся здание и пообщались со строителями. Сейчас на объекте завершают возведение третьего этажа. Параллельно ведутся монтажные работы инженерных коммуникаций.

«Сейчас выполняются монолитные работы, внутренние отделочные работы, внутренние инженерные работы, и мы планируем до конца года завершить все строительно-монтажные работы и открыть ее в начале следующего года», — отметил Лапин.

Толмачев отметил, что этот объект входит в число приоритетных для округа. Сейчас здесь трудятся около 100 рабочих. Депутат уточнил, что за строительством также следят местные жители — они постоянно дают обратную связь, делятся мнениями, которые учитываются при возведении поликлиники.

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