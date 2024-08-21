Поликлинику в микрорайоне Красный холм в Воскресенске откроют в октябре

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске продолжается модернизация объектов здравоохранения. В частности, в микрорайоне Красный холм идет ремонт филиала поликлиники № 6, который стартовал 25 июня и должен завершиться до 1 ноября.

Сейчас выполняются внутренняя отделка и ремонт скатной кровли.

После завершения всех работ филиал поликлиники будет соответствовать современным стандартам, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания.

Отметим, что в обновленном учреждении будут работать врач общей практики и терапевт, а также оборудованы специализированные кабинеты для забора крови, прививочный и процедурный кабинеты.

Это позволит проводить необходимые медицинские процедуры на месте, что сэкономит время и сделает услуги более доступными для населения.

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