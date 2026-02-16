Поликлинику построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах возводят поликлинику. Ее смогут посещать до 540 пациентов в смену.

Открытие учреждения обеспечит работой около 50 человек.

Здание расположится в северо-западной части комплекса в непосредственной близости от жилых домов. В корпусе оборудуют два крыла — для детей и взрослых. Жители смогут получить консультации как у терапевтов и педиатров, так и у узкопрофильных специалистов.

Площадь четырехэтажного строения превысит шесть тысяч квадратных метров. Планировка входных групп в обоих блоках включает просторные вестибюли с гардеробом, комфортные зоны ожидания и регистратуру.

Рядом с ними расположат кабинеты для проведения вакцинации и забора анализов. Для родителей с маленькими детьми предусмотрят колясочную, а в блоке для взрослых откроют аптечный пункт.

В здании обустроят кабинеты, процедурные, пространства для рентгена и флюорографии. Третий этаж полностью отведут под женскую консультацию, кабинеты лечебной физкультуры, массажа и ингаляционной терапии.

Интерьеры выполнят в светлых тонах, установят современную мебель и медицинское оборудование. Проектировщики учли требования доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для персонала на прилегающей территории оборудуют отдельную парковку.

В комплексе «Томилино Парк» уже работают две школы и два детских сада.

Девелоперы в Подмосковье системно занимаются строительством социальных объектов в рамках комплексного освоения территорий, привлекая для этого внебюджетные инвестиции.