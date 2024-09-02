Поликлинику на 670 посещений в смену построили в ЖК «Столичный» в Балашихе

Фото: Главстрой Регионы

Поликлинику на 670 посещений в смену построили в жилом комплексе «Столичный» в Балашихе. В ней будут принимать детей и взрослых.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, поликлинику построили за счет внебюджетных средств. Она состоит из взрослого и детского отделений, а также подстанции скорой помощи. Рядом с учреждением находится набережная Малого Саввинского пруда, а на территории обустроили парковку, прогулочную зону и детскую площадку.

Жилой комплекс находится в окружении Саввинских прудов и Пестовского парка. На его территории возвели шесть детских садов, три школы, спортивные и игровые площадки.

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