Поликлинику Московского областного центра охраны материнства и детства украсили к осени

Сотрудники детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства украсили интерьер к осени. На стойке администратора появились поделки и корзина с плодами.

Красочные поделки из папье-маше сделаны руками медицинской сестры Дарьи Кузнецовой при активном участии других сотрудников поликлиники.

«Наши специалисты поздравляют всех родителей и маленьких пациентов с наступлением осени! Желаем солнечного настроения, ярких красок и крепкого здоровья», — сказала заведующая поликлиникой Ольга Муценко.

В медицинском учреждении юные пациенты могут пройти осмотр стоматолога, невролога, хирурга, уролога, оториноларинголога, травматолога-ортопеда. Здесь делают рентгенодиагностику, исследования ЭКГ, ФВД, ЭЭГ. А еще, в поликлинике можно заниматься ЛФК и пройти вакцинацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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