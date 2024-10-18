Поликлинику достроят в Лосино-Петровском к концу 2024 года

Главстройнадзор Московской области проверил, как идет строительство поликлиники в микрорайоне Лукино-Варино Лосино-Петровского городского округа. Строить медучреждение начали в мае прошлого года, а завершить работы планируется к концу этого.

Как рассказали в ведомстве, площадь поликлиники составит более шести тысяч квадратных метров. Сейчас строительная готовность объекта — более 60%.

Поликлинику смогут посещать более 18 тысяч пациентов, в том числе три тысячи детей.

В одну смену врачи смогут принять 320 человек из них 270 взрослых и 50 детей.

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