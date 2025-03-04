Поликлинику для взрослых и детей построят в поселке Октябрьском в 2025 году

Поликлинику для взрослых и детей построят на улице Старый двор в поселке Октябрьском. Ее планируют открыть в этом году.

Комплексную поликлинику откроют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на площадке завершают фасадные работы.

Учреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену. Площадь пятиэтажного здания превысит 11 тысяч квадратных метров. Там обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, а также хирургические и стоматологические кабинеты и другие помещения.

«В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, дневной стационар для взрослых и детей, кабинеты функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, а также физиотерапевтический блок», — отметили в ведомстве.

В поликлинике установят аппараты КТ, МРТ и рентген.