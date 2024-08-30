Поликлинику с подстанцией скорой помощи построили в Балашихе

Строительство поликлиники на 670 посещений в смену завершилось в ЖК «Столичный» в Балашихе. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Девелопер «Главстрой Регионы» построил поликлинику в рамках комплексного развития территории жилого комплекса за счет внебюджетных средств.

Каждый день в медицинском учреждении будут принимать до 670 посетителей. Здесь организовали детское и взрослое отделения, а также подстанцию скорой помощи.

Рядом с новой поликлиникой находится набережная Малого Саввинского пруда. Вокруг здания расположена парковка, есть небольшая прогулочная зона и детская площадка.

В ЖК «Столичный» построено уже шесть детских садов и три школы. Поликлиника сделает проживание в жилом комплексе еще удобнее.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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