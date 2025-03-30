Полевые учения для воспитанников военно-спортивного центра прошли в Серпухове

Воспитанники Серпуховского военно-спортивного центра «Маргеловец» под руководством Константина Оболонкова вновь отправились на полевой выход, чтобы проверить свои знания и умения в реальных условиях. Для юных курсантов это стало не только испытанием на выносливость, но и возможностью отточить навыки, полученные в учебных классах.

Во время похода ребята осваивали основы ориентирования на местности, используя как современные онлайн-карты, так и собственные наблюдательные способности. Одним из ключевых элементов программы стало обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. Курсанты учились координировать действия команды, анализируя данные с дронов, и оперативно реагировать на изменения обстановки.

Кроме того, полевой выход включал традиционные армейские упражнения: метание учебных гранат и отработку действий с оружием. Эти занятия позволили ребятам почувствовать себя настоящими защитниками Родины и укрепили их физическую подготовку.

Полевой выход стал важным этапом в подготовке воспитанников центра «Маргеловец», помогая им формировать профессиональные навыки и укреплять командный дух. Такие мероприятия воспитывают в ребятах уверенность в своих силах и готовность к преодолению любых трудностей.