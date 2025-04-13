Покупатели квартир под ключ в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках оценили ремонт

Застройщик жилого комплекса «Пятницкие Луга» в Химках провел встречу с покупателями квартир. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор СЗ «Самолет Юрлово» Александр Перебейнос.

«Мы понимаем, что есть определенные вопросы, мы на них ответили, разъяснили ситуацию и всех желающих проводили в их квартиры, для того чтобы осмотреть и увидеть воочию, что происходит на объекте», — подчеркнул он.

Особенность «Пятницких Лугов» заключается в том, что квартиры сдают с отделкой, а некоторые — даже с кухней и мебелью. Именно такой вариант выбрала пенсионерка Анна Пономарева. Она впервые побывала в своем будущем жилье.

«Прелесть, мои любимые цвета», — сразу оценила она кухню-гостиную.

Хозяйке понравился и просторный балкон: она сразу захотела поставить на нем столик и кресло, чтобы пить чай или кофе с приятным видом. Пономарева призналась, что покупка квартиры в ЖК «Пятницкие Луга» стала для нее настоящим счастьем.

«Цена, качество и место — все совпало. Мы рады, что это здесь, очень удобно. И по финансам подходило. А самое главное, что квартира под ключ с полной отделкой и даже с мебелью», — отметила женщина.

«Пятницкие Луга» стали комплексной жилой застройкой из 15 домов, четырех детских садов, двух школ и девяти паркингов. Часть корпусов уже сдали, в них заселились жители. В других заканчивается отделка.