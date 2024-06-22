Покрытие на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице отремонтируют в Химках

На следующей неделе в городском округе Химки начнутся ремонтные работы на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице. В рамках благоустройства приведут в порядок 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

О планах по улучшению инфраструктуры доложил заместитель главы города Николай Батышев на общегородском совещании.

Так, специалисты начнут с фрезеровки старого асфальта, после чего приступят к проливке битума и укладке нового слоя асфальта. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Николай Батышев отметил, что в этом году в планах отремонтировать семь участков дорог общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров.

Параллельно в Химках продолжается работа по созданию комфортных и безопасных пешеходных троп. Дорожки укладываются по единому стандарту: двухметровый слой асфальта и бортовой камень. Это делает маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов более доступными.

Кроме того, проводятся работы по ямочному ремонту. Ежедневно коммунальные службы устраняют от 150 до 200 ям, и только за этот месяц специалисты устранили более трех тысяч дефектов.

Напомним, что в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, в Химках ведут работы на шести адресах, где обновляют информационные стенды, системы наружного освещения, детские площадки, скамейки, урны, ремонтируют пешеходные дорожки и автомобильные проезды, а также устанавливают системы видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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