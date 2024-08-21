Показ фильма «Писательская рота» пройдет в Павловском Посаде 3 сентября

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде покажут документальный военный фильм «Писательская рота». Событие пройдет 3 сентября.

Полнометражный фильм режиссера Максима Кузнецова «Писательская рота» покажут в Павловском Посаде в рамках международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Сюжет кинокартины основывается на истории подготовки фашисткой Германии к наступлению на СССР.

В состав «писательской» роты, о которой пойдет речь, входила рота 22-го полка. Литераторы-ополченцы имели военную подготовку. Реплики героя фильма — Поэта — состоят из цитат произведений и записок советских писателей.

Отметим, что вход на показ свободный.

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