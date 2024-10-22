Жителям Павловского Посада показали фильм о заводе электронной техники

Показ документального фильма о предприятии «Экситон» прошел в Павловском Посаде. Мероприятие состоялось в выставочном зале «Дом Широкова».

Кинокартина стала седьмой в цикле «История. События. Люди. Воспоминания». Документальной лентой «Воспоминания о „Юности“» началась серия, посвященная заводу «Экситон».

Предприятие, работающее в Павловском Посада, является одним из старейших изготовителей интегральных микросхем. На заводе также выпускают разнообразные изделия электронной техники, которые востребованы в системах средств связи, коммуникационных и вычислительных комплексах, ракетах боевого и гражданского назначения.

Участники кинопоказа вспомнили о мероприятиях, которые проходили на заводском стадионе «Юность» в советские годы. В спортивно-оздоровительном комплексе было футбольное и хоккейное поля, легкоатлетический манеж, лыжная и велосипедная базы. Трибуны стадиона вмещали до 16 тысяч человек. Здесь проводились спортивные соревнования и развлекательные мероприятия, фестивали и гуляния.

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