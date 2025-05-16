Поисковики в Одинцове проведут полевую экспедицию в деревню Фуньково

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Бойцы поисковых отрядов из Одинцовского округа проведут 17 мая поисковую экспедицию в окрестностях деревни Фуньково, недалеко от Звенигорода. Здесь в лесном массиве сохранились оборонительные сооружения 1941 года — стрелковые траншеи и землянки.

Важный рубеж удерживали солдаты 457-го и 407-го стрелковых полков, и 145-я отдельная танковая бригада. Местные поисковики проводят системное обследование подобных территорий, на которых выявляют неучтенные воинские захоронения и незахороненные останки времен Великой Отечественной войны.

«В ходе предыдущих разведок местности выявлено одиночное санитарное захоронение. Останки военнослужащего извлечены во время поисковой экспедиции и переданы на временное хранение в храм села Ершово», — уточнил командир поискового отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов.

В поисковой разведке 17 мая примут участие поисковые отряды «КитежЪ» и «Вымпел», а также воспитанники молодежно-патриотического клуба «Азимут».