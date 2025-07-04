Поисковики из Одинцова сходили в поход по партизанским тропам

Бойцы поисковых отрядов «КитежЪ» и «80-й км» из Одинцова организовали военно-патриотический поход. Участники прошли более двух километров по лесу у деревни Андреевское, чтобы почтить память героев Рузского партизанского отряда.

Преодолевая грязь, овраги и болото, участники не просто прошли маршрут, а прикоснулись к истории, где каждый метр земли стал учебником мужества. Подобные походы превращают память о войне из абстрактных дат в личную историю.

Осенью 1941 года в районе озера Глубокое, партизаны создали секретную базу — за два месяца они провели 12 операций, спасли от казни около 200 жителей Тучково, уничтожили сотни фашистов, собрали и доставили через линию фронта ценные разведданные.

Поисковики осмотрели руины партизанских землянок и место последнего боя отряда, расчистили мемориальную территорию от мусора и старых венков, а памятник партизанам — от мха и растительного сора.

Поисковый отряд «КитежЪ» вместе с единомышленниками продолжит работу по присвоению партизанской базе статуса памятника регионального значения и включению маршрута «Партизанские тропы» в систему патриотического воспитания детей и молодежи Московской области.