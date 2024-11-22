Студенты техникума посетили с экскурсией Гофрокомбинат в Павловском Посаде

Студенты Павлово-Посадского техникума из кластеров «Топливно-энергетический комплекс» и «Машиностроение» посетили завод по производству гофроматериалов. Экскурсия позволила учащимся узнать о процессе производства гофрокартона и упаковки.

На предприятии студенты прошли по производственным цехам и увидели все этапы работы — от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Им рассказали о современных технологиях, которые используются на заводе, а также об экологических инициативах и устойчивом развитии. Специалисты предприятия ответили на вопросы студентов, объяснив тонкости работы в данной отрасли и требования к будущим специалистам.

Этот визит стал отличной возможностью для студентов увидеть реальную производственную среду, познакомиться с условиями работы и лучше понять, чем им предстоит заниматься в будущем. Экскурсия вдохновила ребят на углубленное изучение своей специальности и дала представление о будущей профессии.

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