Подвиг при форсировании Днепра: память советских солдат почтили в Химках

В Химках прошел творческий вечер, посвященный 80-летию форсирования Днепра советскими войсками в 1943 году. Мероприятие состоялось в Сходненской детской школе искусств и собрало зрителей разных поколений.

Перед участниками выступил муниципальный депутат Руслан Шаипов. Он подчеркнул важность исторической памяти в современном контексте: «Такие встречи объединяют нас, позволяют пережить историю и осознать, какой ценой она писалась. Сегодня, когда наша страна отстаивает свои интересы, особенно важно помнить прошлое и поддерживать тех, кто стоит на ее защите».

В рамках вечера прозвучала лекция о ключевых этапах операции по освобождению Правобережной Украины, которая длилась с сентября по декабрь 1943 года. Исторический рассказ сопровождался поэтическими чтениями в исполнении юных воспитанников школы.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов обратил особое внимание на воспитательное значение подобных мероприятий: «Знание истории помогает молодому поколению не только понимать прошлое, но и осознавать свою ответственность за будущее страны».

Организаторы отметили, что патриотическая работа в городском округе ведется на постоянной основе. Как сообщила лидер местного отделения Движения общественной поддержки Олеся Климачева, в Химках реализуется комплекс мероприятий, направленных на сохранение исторического и культурного наследия.