Подростку с хроническим вывихом восстановили подвижность колена в медцентре Рошаля

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 15-летней девочке, которая испытывала сильные боли в колене. Она страдала из-за постоянных вывихов коленной чашечки.

Врачи тщательно осмотрели ногу девочки и решили провести хирургическое вмешательство.

«Нам удалось создать новый удерживатель надколенника, который будет препятствовать повторным вывихам коленной чашечки», — рассказал врач Алексей Иванов.

Юную пациентку уже выписали. В течение месяца она будет носить специальный ортез, который сможет надежно фиксировать сгиб ноги. Позже подросток начнет реабилитацию под контролем специалиста.