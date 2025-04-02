Подростку с хроническим вывихом восстановили подвижность колена в медцентре Рошаля
Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли 15-летней девочке, которая испытывала сильные боли в колене. Она страдала из-за постоянных вывихов коленной чашечки.
Врачи тщательно осмотрели ногу девочки и решили провести хирургическое вмешательство.
«Нам удалось создать новый удерживатель надколенника, который будет препятствовать повторным вывихам коленной чашечки», — рассказал врач Алексей Иванов.
Юную пациентку уже выписали. В течение месяца она будет носить специальный ортез, который сможет надежно фиксировать сгиб ноги. Позже подросток начнет реабилитацию под контролем специалиста.
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