Подросткам из Красногорска вручили паспорта на Дне государственного флага

Еще 10 подростков из Красногорска получили первый паспорт. Церемония вручения прошла на площади у дворца культуры «Подмосковье» в День государственного флага.

Первый заместитель главы Наталья Тимошина и заместитель председателя Совета депутатов Богдан Андриянов поприветствовали подростков. Они поздравили ребят от лица Дмитрия Волкова.

«По нашей доброй традиции мы вручаем паспорта в дни больших дат и государственных праздников, еще раз подчеркивая их значимость и весомость. Всегда помните свои корни, цените родителей и героическую историю страны как в прошлом, так и в настоящем», — сказала первый заместитель Наталья Тимошина.

В конце мероприятия прошла патриотическая акция. Подросткам показали видеоролик «Гимн России. Поет молодой Красногорск!», а воспитанники федерации самбо и волонтеры растянули на площади большой триколор.

Напомним, вручение паспортов проходит в рамках всероссийской акции «Я — гражданин России». Уже 302 подростка из Красногорска получили документ с начала года.

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