Подростка с тяжелой патологией позвоночника спасли в медцентре Рошаля

Фото: Высокотехнологичный Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске / Медиасток.рф

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку с патологией позвоночника. Она долгое время страдала от сильных болей в пояснице.

Ранее у юной пациентки выявили диспластический спондилолистез пятого поясничного позвонка, что привело к сужению позвоночного канала.

В последние полгода у девочки возникли боли в правом бедре и слабость в ногах.

«Перед нами стояла задача одновременно исправить положение позвонка и освободить сдавленные нервы, не повредив их. Мы провели операцию, стабилизировав позвоночник металлоконструкцией и вернув пятый поясничный позвонок в правильное положение, при этом удалили ткани, которые сдавливали спинномозговой канал», — рассказал врач-вертебролог отделения травматологии и ортопедии № 2 Максим Сажнев.

Вмешательство продолжалось более двух часов и прошло успешно.

Согласно данным рентгенограмм и компьютерной томографии, анатомическое положение позвонков удалось полностью восстановить.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ее выписали.