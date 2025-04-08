Подростка с почти полным поражением легких спасли в НИКИ детства

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли 14-летнего ребенка с сильным поражением легких. Ребенка привезли в больницу в тяжелом состоянии — у него были слабость, дыхательная недостаточность и высокая температура.

Подростка, который ранее лежал в отделении муковисцидоза, поместили в реанимацию. Специалисты провели обследование и выявили очаги поражения по всей ткани легких.

«Незамедлительно мы провели антибактериальное лечение, аппаратную кинезитерапию, интенсивную, а также таргетную терапию. Сложность лечения была вызвана и тем, что у пациента трансплантирована печень, а это существенно сужает выбор препаратов», — пояснил заведующий детским кардиологическим отделением НИКИ детства Роман Будзинский.

На помощь подростку пришли пульмонологи, кардиологи и специалисты отделения муковисцидоза. Кроме того, для него получили необходимый препарат при поддержке президентского фонда «Круг добра».

Пациент провел в многопрофильном стационаре три недели. За это время его состояние улучшилось. Сейчас он находится дома.