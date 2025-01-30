Подростка с переломом позвоночника после батута спасли в медцентре Рошаля

Девушку 17 лет доставили в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля на машине скорой помощи. Пациентка получила травму на батуте, когда хотела выполнить двойное сальто и неудачно приземлилась на шею.

Это серьезная травма, которая грозила молодой девушке потерей подвижности рук и ног. Сохранялся и риск летального исхода.

Результаты КТ показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, а также повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник.

Врачи медцентра выполнили операцию по открытому вправлению вывиха и фиксации позвоночника. Нейрохирурги разрезали мягкие ткани, отделили мышцы от позвоночника, а затем вытянули его в правильное положение, зафиксировав титановыми балками и крючками.

Операция длилась два часа и прошла успешно. Контрольная компьютерная томограмма показала положительную динамику.

Боль постепенно ушла, на десятые сутки девочку выписали домой. Врачи сказали, что она будет жить привычной жизнью, без каких-либо ограничений.