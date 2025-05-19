Подростка с острой кишечной непроходимостью спасли в НИКИ детства

День борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника отмечают во всем мире 19 мая. Недавно врачи Научно-исследовательского клинического института детства спасли 15-летнего ребенка с острой кишечной непроходимостью.

Подросток поступил в клинику из Сергиева Посада. Пациент жаловался на сильные боли в животе, кроме того, у него зафиксировали потерю веса.

«Диагноз уже был поставлен ранее — мальчик страдал болезнью Крона, но получал терапию. Предстояло выяснить, что вызвало такое ухудшение состояние ребенка», — уточнила директор института Нисо Одинаева.

Во время исследований специалисты выявили, что один из участков кишечника был воспален, деформирован и значительно утолщен.

«Отделы выше кишечника были расширены, движение содержимого было маятникообразное, именно это и указало специалистам НИКИ детства на развитие декомпенсированного стеноза кишечника и угрозу острой кишечной непроходимости», — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Яблокова.

Пациенту провели резекцию пораженного участка органа.

Сейчас подросток дважды в месяц приезжает в институт на осмотр. Вовремя проведенное вмешательство и корректный подбор терапии позволяют ему вести обычную жизнь.