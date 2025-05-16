Подростка с критически низкой массой тела спасли в МОЦОМД

В Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства спасли 15-летнюю девочку с критически низкой массой тела. При росте 155 сантиметров пациентка весила 28 килограммов.

Специалисты столкнулись с комплексной проблемой: помимо выраженного физического истощения, у подростка наблюдались серьезные психические нарушения.

«Первоочередной нашей задачей стало купирование дефицита нутриентов и восстановление водно-электролитного баланса. Использовалась методика постепенного увеличения калорийности рациона с обязательным контролем показателей гемодинамики и метаболизма», — рассказала заведующая психоневрологическим отделением Ирина Курышева.

По ее словам, параллельно с подростком работали психотерапевты, которые пытались изменить дисфункциональные убеждения пациентки, связанные с питанием и образом тела.

Через несколько недель интенсивной терапии врачи добились значительного прогресса: девочка начала набирать вес, а ее анализы улучшились. Кроме того, появились положительные изменения в психологическом состоянии подростка.

«Перед выпиской пациентке и ее семье были даны подробные рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. Был разработан план амбулаторного наблюдения, включающий регулярные консультации психиатра, психотерапевта и диетолога», — отметила Курышева.

Этот случай наглядно показывает, насколько важен комплексный подход при лечении расстройств пищевого поведения. С января 2024 года в МОЦОМД начало действовать специализированное отделение помощи детям с подобными диагнозами. Лечение проводят бесплатно по полису ОМС при наличии направления от психиатра.