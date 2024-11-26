Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Подмосковье

Рано утром стражи порядка прибыли по сигналу «Тревога» в торговый центр на Западной улице, где неизвестный мужчина устроил скандал, громко выражался и мешал посетителям. На замечания охраны он не реагировал, что привело к вызову наряда.

Задержанного доставили в полицию, где при личном досмотре в его кармане обнаружили десять свертков с веществом. Экспертиза подтвердила, что это гашиш массой более 58 граммов. Сейчас по данному факту проводится проверка.