Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Подмосковье

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Им оказался 32-летний житель Набережных Челнов.
Рано утром стражи порядка прибыли по сигналу «Тревога» в торговый центр на Западной улице, где неизвестный мужчина устроил скандал, громко выражался и мешал посетителям. На замечания охраны он не реагировал, что привело к вызову наряда.
Задержанного доставили в полицию, где при личном досмотре в его кармане обнаружили десять свертков с веществом. Экспертиза подтвердила, что это гашиш массой более 58 граммов. Сейчас по данному факту проводится проверка.
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