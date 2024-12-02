День открытых дверей проведут в роддоме Подольска 3 декабря

Для участников будет организована экскурсия по учреждению здравоохранения. В состав родильного дома входят стационар, женская консультация, операционный блок, акушерские и гинекологические отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения патологии беременности, УЗИ-диагностики и реанимация. Будущие мамы увидят палаты, в которых размещают пациенток, в том числе семейные, где могут находиться и отцы новорожденных.

Гостям мероприятия расскажут о различных видах родов и ответят на интересующие их вопросы. Каждого, кто придет на День открытых дверей, ждет в подарок набор косметики для малышей и их мам. Также будет проведена лотерея, в которой разыграют главный приз — коляску и комбинезон для малыша, а также комплекты для выписки, стерилизатор и сумки с необходимыми вещами.

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