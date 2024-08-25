Подольская киношкола организовала детский праздник в парке Талалихина

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Киношкола «Мастерски», благотворительный фонд «Культурного развития молодежи» и отделение «Опоры России» организовали для детей праздник «Осторожно, динозавр!». Парк имени Виктора Талалихина в Подольске превратился в территорию Юрского периода.

Дети и родители попали на станцию Юрского периода. Там они искали яйца древних рептилий и превращали их в младенцев динозавров. Все желающие могли порисовать и принять участие в тематических мастер-классах. Помимо этого, работала образовательная зона «Дракоша». Ребята играли и проходили подвижный квест «Первобытные», делали фотографии на тематической зоне. В конце прошел конкурс на самый креативный рисунок и фотографию.

Всю территорию парка украсили шарами. Две воспитанницы из вокального объединения «Конфеттишки» и дома культуры «Машиностроитель» исполнили песни.

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