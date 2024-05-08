Подмосковным IT-компаниям напомнили о подтверждении аккредитации | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:25 Подмосковным IT-компаниям напомнили о подтверждении аккредитации Unsplash

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Подмосковным IT-компаниям напомнили о возможности онлайн подать заявление на подтверждение государственной аккредитации. Проходить эту процедуру необходимо ежегодно. Сделать это на «Госуслугах» можно с 8 мая по 1 июня.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в форме подтверждения необходимо указать информацию о доле доходов, ссылку на официальный сайт компании, а также наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации для правообладателей программного обеспечения.

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Крое того, необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны и убедиться, что средняя зарплата в компании не ниже, чем по стране или региону.

Заявление на проверку не нуно подавать компаниям, созданным в этом году и тем, кто получил аккредитацию после 25 апреля.

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