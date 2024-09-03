Подмосковным дачникам напомнили, куда обращаться, если в СНТ нет электричества

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали жителям, куда обращаться, если в СНТ отключили свет. Ответственность за подачу электроэнергии и своевременный ремонт электросетей несет правление.

Как пояснили в ведомстве, СНТ должно заключить договор с ресурсоснабжающей организацией, а правление в случае поломки обязано заказывать ремонт за счет членских взносов.

Также в случае неполадок в электросетях самостоятельно можно обратиться в Единый диспетчерский центр ресурсоснабжающей организации или в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

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