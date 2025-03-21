Подмосковным аграриям предложили льготный лизинг сельхозтехники и оборудования

Компания «Росагролизинг» запустила акцию на приобретение сельхозтехники и оборудования в лизинг на выгодных условиях. Аграрии могут воспользоваться льготной арендой без первоначальных вложений.

Акция «Оттепель» направлена на поддержку сельхозпроизводителей во время подготовки к весенним полевым работам. В Минсельхозпроде Подмосковья, производители могут воспользоваться льготным лизингом без первоначальных вложений. Для них также предусмотрели авансовый платеж от 0% и отсрочку по основному долгу до октября 2025 года. Срок лизинга составляет до семи лет.

Узнать больше об акции можно по ссылке, а также по телефону контактного центра 8-800-200-53-95.

Больше информации о мерах поддержки сельхозпроизводителей — на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».