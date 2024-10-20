Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» обыграл московское «Динамо»

Волейболистки команды «Заречье — Одинцово» одолели спортсменок клуба московского «Динамо» в шестом туре чемпионата России. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

​«Уверенная победа нашего волейбольного клуба „Заречье-Одинцово“ в матче с московским „Динамо“. Поздравляю! Так держать!» — поздравил спортсменок министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В ведомстве отметили, что волейболистки команды «Заречье Одинцово» одержали уверенную победу со счетом 3:0.

В седьмом туре чемпионата России по волейболу они сыграют со спортсменками команды «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.

​Чемпионат России по волейболу среди женских команд проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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