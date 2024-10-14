Подмосковный центр помощи при ДТП принял 2,7 тысячи заявок за неделю

Участники 2747 аварий без пострадавших обратились в Центр безопасности дорожного движения Московской области за неделю. Квалифицированную помощь получили 5494 водителя.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что участники 1020 аварий обратились в центр лично, другие водители оформили европротоколы с помощью консультаций специалистов горячей линии.

Если произошло ДТП без пострадавших, нужно сообщить об этом по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора Службы помощи при ДТП. Водителям оказывают как дистанционную помощь, так и очную. Офисы работают с 8 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове и других крупных городах Подмосковья.

В Подмосковье продолжается строительство тоннеля к Путилковскому шоссе. Его открытие запланировано на май-июнь 2025 года. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале.

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