Подмосковный центр охраны материнства получил еще 5 портативных аппаратов УЗИ

Московский областной центр охраны материнства и детства получил еще пять портативных аппаратов УЗИ. Они оснащены полным набором датчиков для проведения широкого спектра исследований.

Аппараты закупили в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 годы». Один из них установили в детской поликлинике № 1, все остальные — в детском стационаре.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача МОЦОМД Александр Григорьев, приобретение нового оборудования позволит повысить точность диагностики и оптимизировать процесс лечения пациентов.

«Портативные аппараты УЗИ обеспечивают возможность проведения исследований непосредственно у постели больного, что особенно важно для тяжелобольных детей и новорожденных», — сказал он.

Оборудование позволяет проводить исследования даже в условиях реанимации и интенсивной терапии. Это особенно важно для новорожденных и младенцев в нестабильном состоянии. Аппараты дадут возможность врачам выявлять заболеваний на ранних стадиях и назначать эффективное лечение вовремя.