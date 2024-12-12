Подмосковный центр материнства и детства провел день открытых дверей

В Московском областном центре охраны материнства и детства прошел день открытых дверей, где будущие родители узнали о работе медорганизации. В теплой обстановке во время чаепития специалисты рассказали о подготовке к совместным родам — от первой консультации до ухода за мамой и появления на свет ребенка.

«Вместе с доулой мы поделились нашей работой и условиями, созданными для поддержки мам и их детей во время их пребывания у нас. Посетители узнали о методах обезболивания, о том, когда следует приезжать на роды, о роли доул и процессе выписки, а также смогли задать свои вопросы», — отметила акушер-гинеколог Анна Бесараба.

В конце встречи гостей провели по роддому, что произвело сильное впечатление. Посетители отметили, что уютная атмосфера МОЦОМД вызывает чувство спокойствия и доверия. Этот день стал не только познавательным, но и эмоционально насыщенным для всех.