Подмосковный центр крови опубликовал донорский светофор на март

Подмосковный центр крови опубликовал данные по потребностям медучреждений на 25 марта. Сейчас в регионе трубеют доноры с первой отрицательной группой.

Подмосковная служба крови работает исходя из потребностей медучреждений региона и количества больных.

«Ваша кровь требуется больницам непрерывно: она незаменима при проведении плановых операций, лечении онкозаболеваний, спасении пострадавших в авариях и женщин при тяжелых родах. Только регулярное донорство позволяет избежать дефицита и гарантирует, что донорская кровь будет оперативно использована в тот самый момент, когда счет идет на секунды», — сказала заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Учреждение принимает доноров ежедневно с 08:00 до 14:00 на улице Металлургов в Москве. В Подольский и Орехово-Зуевский филиалы можно прийти в будние дни с 08:00 до 13:00, в Воскресенский — с понедельника по субботу с 08:00 до 13:00, в Наро-Фоминский — со вторника по четверг с 08:00 до 13:00. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Доноры получают денежную компенсацию на питание в размере 1,1 тысячи рублей, а также справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный выходной.

