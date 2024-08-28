Подмосковный центр «Авангард» и одноименный машиностроительный завод начнут сотрудничество

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Московский машиностроительный завод «Авангард» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор центра Дарья Борисова и заместитель генерального директора завода Ольга Диброва.

Взаимодействие направлено на развитие программ гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также на популяризацию военной и государственной службы.

«Взаимодействие с заводом „Авангард“ — одним из флагманов военно-промышленного комплекса Российской Федерации, обладающим богатой и выдающейся историей, несомненно станет значимым фактором развития для военно-патриотического воспитания в нашем государстве», — отметила Борисова.

Цель сотрудничества — создание новых возможностей для развития, что позволит центру «Авангард» не только внедрять передовые педагогические методики, но и привлекать больше талантливой молодежи.

Напомним, учебно-методический центр «Авангард» учредили в 2020 году при поддержке правительства Москвы и Московской области, а также Министерства обороны России. Центр предоставляет обучение по программам военно-патриотического воспитания, включая начальную военную подготовку и курсы, направленные на формирование патриотических ценностей.

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